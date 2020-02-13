Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki son gelişmelere ilişkin, "Ateşkesi sağlamak ve kalıcı... - Son Dakika
Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki son gelişmelere ilişkin, 'Ateşkesi sağlamak ve kalıcı... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki son gelişmelere ilişkin, "Ateşkesi sağlamak ve kalıcı...

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki son gelişmelere ilişkin, "Ateşkesi sağlamak ve kalıcı kılmak için ilave birlikler gönderiyoruz, alanı kontrol edeceğiz.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki son gelişmelere ilişkin,

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki son gelişmelere ilişkin, "Ateşkesi sağlamak ve kalıcı kılmak için ilave birlikler gönderiyoruz, alanı kontrol edeceğiz. Radikaller dahil ateşkese uymayanlara karşı zor kullanılacak, her türlü tedbir alınacaktır" dedi. - ANKARA

Hulusi Akar, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

NATO'dan Rusya destekli Esed rejimine "saldırıları durdur" çağrısı
ABD Büyükelçiliği'nin videolu İdlib paylaşımına Rusya'dan dikkat çeken yanıt: Takdiri size bırakıyoruz Son dakika: Hulusi Akar: İdlib'e ilave birlikler gönderiyoruz İYİ Parti'de istifa depremi! Tuba Vural Çokal'ın ardından iki kişi daha istifa etti

Son Dakika Haberleri
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 21:35:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki son gelişmelere ilişkin, "Ateşkesi sağlamak ve kalıcı... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]