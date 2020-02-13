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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki son gelişmelere ilişkin, "Ateşkesi sağlamak ve kalıcı...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki son gelişmelere ilişkin, "Ateşkesi sağlamak ve kalıcı kılmak için ilave birlikler gönderiyoruz, alanı kontrol edeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:09 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki son gelişmelere ilişkin, "Ateşkesi sağlamak ve kalıcı kılmak için ilave birlikler gönderiyoruz, alanı kontrol edeceğiz. Radikaller dahil ateşkese uymayanlara karşı zor kullanılacak, her türlü tedbir alınacaktır" dedi. - ANKARA
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