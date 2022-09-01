Bakan Akar ve konuk bakanlar, 'Siperden Sahneye Müzik' etkinliğinde bir araya geldi

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kazakistan Savunma Bakan Yardımcısı Tümgeneral Sultan Kemaleddinov, Kırgızistan Savunma Bakan Yardımcısı Tuğgeneral Akylbek İbraev ve Özbekistan Savunma Bakan Yardımcısı Albay Hamdan Karşıyev, 'Siperden Sahneye Müzik' etkinliğinde bir araya geldi. Türkiye, Azerbaycan, KKTC, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan Savunma Bakanlıkları koordinesinde askeri müzik ekipleri, Milli Savunma Üniversitesinde düzenlenen Siperden Sahneye Müzik etkinliğinde buluştu. Etkinliğe; Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Kazakistan Savunma Bakan Yardımcısı Kemaleddinov, Kırgızistan Savunma Bakan Yardımcısı İbraev ve Özbekistan Savunma Bakan Yardımcısı Karşıyev ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan da katıldı.

Bakan Akar, Milli Savunma Üniversitesine gelişinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Talat Canbolat ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Tören Mangasını selamlayan Bakan Akar, ardından beraberindeki misafir Bakan, Bakan Yardımcıları ve Komutanlarla konserin yapılacağı salona geçti. Protokol üyelerinin yerlerini almasıyla başlayan konserde Türk dünyasından eserler Türkiye, Azerbaycan, KKTC, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan Savunma Bakanlıklarının müzik grupları tarafından seslendirildi.

'BİZLER BÜYÜK BİR AİLEYİZ'

Davetliler tarafından büyük beğeniyle izlenen konserin ardından salondakilere hitap eden Bakan Akar, sözlerine sanatçılara teşekkür ederek başladı. Siperden Sahneye Müzik etkinliği ile Türk dünyasının bir, beraber, kardeş olduğunun bir kez daha ortaya konulduğunu ifade eden Bakan Akar, İlki gerçekleştirilen bu etkinlik inşallah gelecek günlerde de tekrarlanacak. Bizler büyük bir aileyiz, Türk ailesi. 2 bin 500 yıllık büyük Türk hakanlığının devamıyız. Farklı coğrafyalarda da olsak bir, beraber olmamızın şuurunda olmamız gerekiyor. Bu nedenle özellikle bizimle ilgili olarak askeri eğitim iş birliği, savunma sanayi konularında birlikte olmamızın çok önemli olduğunu belirtiyoruz. Bu konudaki farkındalık her geçen gün artıyor. Bir ve beraber olduğumuzda çok güzel işleri hayata geçireceğimizi değerlendiriyorum diye konuştu. Bakan Akar konuşmasının ardından konuk Bakan ve Bakan Yardımcılarına günün anısına plaket verdi. (DHA)