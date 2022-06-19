Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Babalar Günü mesajı Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, anne ve babaya hürmetin, aynı zamanda milli ve manevi değerlerin de bir gereği olduğunu belirtti.

Akar, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "varlıkları ile daima güç veren, zorlukları göğüsleyerek ailesi için her türlü fedakarlığı üstlenen, ömrünü evlatlarına adayan kıymetli babaların 'Babalar Günü'nü en içten duygularla kutladığını" belirtti.

Toplumsal anlamda güven ve aidiyet duygusunun sembolü olan baba ocağının, hayata hazırlayan bir okul, hasreti çekilen sıla, doğup büyünülen vatan toprağı gibi olduğunu ifade eden Akar, mesajında şunları kaydetti:

"Gönlümüzde daima sevgisini taşıdığımız, hayatın tüm güzellik ve zorluklarında hep yanı başımızda oluşlarından güç aldığımız ve şefkatiyle bizi sarıp kucaklayan ilham kaynağımız babalarımıza vefa, saygı ve minnet duygularıyla yaklaşmak en temel vazifelerimizdendir. Anne ve babaya hürmet, aynı zamanda milli ve manevi değerlerimizin de bir gereğidir.

Bu vesileyle aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi yetiştiren kıymetli babalarımızın bu anlamlı gününü kutluyor, kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca şu anda vatanımızın her köşesinde ve dünyanın çeşitli coğrafyalarında, karada, denizde ve havada büyük bir fedakarlık ve kahramanlıkla görevlerini yerine getiren asker, sivil tüm mensuplarımızın ve onların çok kıymetli babalarının da Babalar Günü'nü kutluyor, kendilerine sevdikleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir ömür diliyorum."