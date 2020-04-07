Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatıyla, bazı orduevleri ve askeri misafirhaneler, korona... - Son Dakika

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatıyla, bazı orduevleri ve askeri misafirhaneler, korona...
7 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatıyla, bazı orduevleri ve askeri misafirhaneler, korona virüsle mücadelenin kahramanları haline gelen sağlık çalışanlarına hizmet vermeye başladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatıyla, bazı orduevleri ve askeri misafirhaneler, korona virüsle mücadelenin kahramanları haline gelen sağlık çalışanlarına hizmet vermeye başladı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 02:40 Kaynak: İHA
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