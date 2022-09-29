Milli Savunma Bakanı Akar'dan sınır birliklerinin komutanları ile toplantı - Son Dakika
Üye Girişi

Milli Savunma Bakanı Akar'dan sınır birliklerinin komutanları ile toplantı

29.09.2022 22:14

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyi ve sınır hattındaki birliklerin komutanlarıyla toplantı yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyi ve sınır hattındaki birliklerin komutanlarıyla toplantı yaptı.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile geldiği Şırnak'ta, 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığını da ziyaret etti.

Tümen Komutanlığına atanan Tümgeneral Halil Soysal'a, yeni görevinde başarı dileyen Akar, sınır ötesinde ve sınır hattında görevli birliklerin komutanları ile video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Akar, sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı ve talimatlar verdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Cumhuriyet tarihinin en yoğun döneminden geçtiğini kaydeden Akar, "Büyük fedakarlık ve kahramanlıkla gerçekleştirilen başarılı terörle mücadele operasyonlarından dolayı kahraman Mehmetçiğimizi kutluyorum." diye konuştu.

Bakan Akar, asil milleti terör belasından kurtarmakta kararlı olduklarını vurguladı.

Sahadaki son duruma ilişkin bilgi veren birlik komutanlarının, "Birliklerimizin moral ve motivasyonu tam, verilecek her türlü göreve hazırız" ifadeleri üzerine Akar, "Terörist neredeyse hedefiniz orası." talimatını verdi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... Bakan Akar: TSK 140 kilometre girdi, 16 terörist mağarasını tahrip etti (4) Son dakika haberi... Bakan Akar: TSK 140 kilometre girdi, 16 terörist mağarasını tahrip etti (4) Milli Savunma Bakanı Akar, Şırnak'ta vatandaşlarla bir araya geldi Milli Savunma Bakanı Akar, Şırnak'ta vatandaşlarla bir araya geldi
Kaynak: AA

Hulusi Akar, Şırnak, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar'dan sınır birliklerinin komutanları ile toplantı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:43 Kur Korumalı Mevduat hesapları hakkında yeni karar! Döviz hesapları TL'ye çevrilebilecek
00:38 Rusya lideri Putin imzayı attı! Herson ve Zaporijya'yı resmen tanıdı
00:28 Dünyanın en tehlikelisi! Bu yılanın zehri 100 kişiyi birden öldürebiliyor
00:04 Osmaniye ve Mardin'de onlarca öğrenci gıda zehirlenmesi yaşadı
22:52 Ukrayna'daki referandumlar hakkında ABD Başkanı Biden'dan ilk tepki: Tamamen düzmece
22:41 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Mersin'deki terör saldırısıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'ya çıkıştı
22:12 Trabzon'da korkunç kaza! Şarampole uçan otomobilde aynı aileden 4 kişi can verdi
22:13 İYİ Partili başkan isyan etti: Atatürk portresini ve İstiklal Marşı'nı hurdacıya satmışlar
22:04 SONAR Araştırma büyükşehir anketini yayınladı! İşte AK Parti'de birinci sırayı alan isim...
20:56 Rusya lideri Putin'i çileden çıkaran hatalar! Seferberlik kararıyla ilgili talimat verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 05:22:59. #1.12#
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Akar'dan sınır birliklerinin komutanları ile toplantı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement