Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın Kuzeyinde Önce Gün Yaşanan Çatışmaya İlişkin, "12...
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IHAAW182018-ASA/19-03-2019- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde önce gün yaşanan çatışmaya ilişkin, "12 teröristi etkisiz hale getirdiler.
IHAAW182018-ASA/19-03-2019
- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Irak
'ın kuzeyinde önce gün yaşanan çatışmaya ilişkin, "12 teröristi etkisiz hale getirdiler. Büyük bir kahramanlık örneği gösterdiler, hainleri geldikleri yere gömdüler" dedi. 19.03.2019 18: 20: 18 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 06:26 Kaynak: İHA
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