Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İYİ Parti'yi ziyaret etti
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İYİ Parti'yi ziyaret ettiANKARA(İHA)- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İYİ Parti'yi ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 07:10 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, İYİ Parti
'yi ziyaret etti
ANKARA(İHA)- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İYİ Parti'yi ziyaret etti.
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