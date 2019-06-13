Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İYİ Parti'yi ziyaret etti
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İYİ Parti'yi ziyaret etti

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İYİ Parti'yi ziyaret ettiANKARA(İHA)- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İYİ Parti'yi ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İYİ Parti'yi ziyaret etti
ANKARA(İHA)- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İYİ Parti'yi ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İYİ Parti'yi ziyaret etti
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 07:10 Kaynak: İHA
Hulusi Akar, İYİ Parti, Politika
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