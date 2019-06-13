Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İYİ Parti'yi ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İYİ Parti'yi ziyaret ettiANKARA(İHA)- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İYİ Parti'yi ziyaret etti.



ANKARA(İHA)- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İYİ Parti'yi ziyaret etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İYİ Parti 'yi ziyaret ettiANKARA(İHA)- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İYİ Parti'yi ziyaret etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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