Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kanada Savunma Bakanı Harjit Sajjan ile telefon görüşmesi... - Son Dakika

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kanada Savunma Bakanı Harjit Sajjan ile telefon görüşmesi...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kanada Savunma Bakanı Harjit Sajjan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kanada Savunma Bakanı Harjit Sajjan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede COVID-19 ile mücadelede işbirliği ile savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 07:27 Kaynak: İHA
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