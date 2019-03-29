Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "(Kandil'deki Terör Elebaşlarına Yönelik Hava Harekatı) Bunların...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "(Kandil'deki Terör Elebaşlarına Yönelik Hava Harekatı) Bunların...

10 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "(Kandil'deki terör elebaşlarına yönelik hava harekatı) Bunların devamı gelecek.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "( Kandil'deki terör elebaşlarına yönelik hava harekatı) Bunların devamı gelecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:08 Kaynak: AA

Hulusi Akar, Güncel
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