Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Kandil'in artık ışıklarının söndüğünü, karardığını, sonlarının geldiğini gördüklerini hepimiz görüyoruz" - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Kandil'in artık ışıklarının söndüğünü, karardığını, sonlarının geldiğini gördüklerini hepimiz görüyoruz"

20.05.2021 19:13

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Kandil'in artık ışıklarının söndüğünü, karardığını, sonlarının geldiğini gördüklerini hepimiz görüyoruz" "(Pençe operasyonları) Şu ana kadar yapılan mücadele sonunda 121 terörist etkisiz hale getirildi" "Önümüzdeki hafta uzaktan da olsa bir güven artırıcı...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:

"Kandil'in artık ışıklarının söndüğünü, karardığını, sonlarının geldiğini gördüklerini hepimiz görüyoruz"

"(Pençe operasyonları) Şu ana kadar yapılan mücadele sonunda 121 terörist etkisiz hale getirildi"

"Önümüzdeki hafta uzaktan da olsa bir güven artırıcı önlemler çerçevesinde Yunan muhataplarımızla bir görüşmemiz olacak"

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kandil'in artık ışıklarının söndüğünü, karardığını, sonlarının geldiğini gördüklerini hepimiz görüyoruz. Bunu izlemeleri çok açık ve net bunu bir an önce anlaşılması ve adalete teslim aldığını bekliyoruz" dedi.

Bakan Akar, TBMM'de gazetecilerin sorularını cevapladı. Akar, Pençe Şimşek operasyonuna ilişkin olarak, "Teröristle mücadele kapsamında son başlattığımız Pençe Yıldırım harekatı da planlandığı şekilde Mehmetçik tarafından olumsuz koşullara rağmen büyük başarıyla devam ediyor. Teröristlerin inlerini başlarına yıktılar, yıkmaya devam ediyorlar. Şu ana kadar yapılan mücadele sonunda 121 terörist etkisiz hale getirildi. Bütün oradaki mağaralar, barınaklar, inler tek tek kontrol ediliyor, başlarına yıkılıyor. Burada yaptığımız çalışma sadece ve sadece münhasıran teröristle mücadeledir. Onun dışında hiçbir şekilde farklılık yok. PKK; YPG; DEAŞ teröristtir, bunlardın sınırlarımıza verdikleri zararın önlenmesi için gereken neyse birliklerimiz, komandolarımız yapmaya devam ediyor. Bunları yaparken de biz tamamen uluslararası hukuk çerçevesinde insan haklarına saygılı çevreye zarar vermeden masumlara zarar vermeden yapıyoruz. İsrail askerlerinin siyasilerin yaptığı gibi uluslararası hukuk hiçe sayarak, insan hakları şey söyle herhangi bir faaliyetin asla söz konusu değil çok açık ve net bir şekilde bizim yaptığımız şeffaf bir mücadeledir. Tüm komşularımızın başta Irak olmak üzere Irak Suriye tüm ülkelerin sırada saygılıyız egemenlik haklarına saygılıyız,, onlarınla iyi komşuluk işlerimize çok önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki hafta uzaktan da olsa bir güven artırıcı önlemler çerçevesinde Yunan muhataplarımızla bir görüşmemiz olacak"

Yunanistan'ın sözde Pontus etkinliğine ilişkin olarak Akar, " Ege'de, Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'a da yine muhataplarımız Yunanistan ile komşularımız diyalog içinde uygun şekilde iyi komşuluk ilişkilerine saygılı bir şekilde sorunlarımızı çözmek için kaliteli sürdürürken, bu arada istişare görüşmeler ayrıştırma görüşmeleri başlamış. Önümüzdeki hafta uzaktan da olsa bir güven artırıcı önlemler çerçevesinde Yunan muhataplarımızla bir görüşmemiz olacak. Biz kendilerini dördüncü toplantı yapılması için Ankara beklediğimizi orada bir kez daha kendini ifade edeceğiz. Bu çalışmalar sürerken özellikle 19 Mayıs da Yunanlı bazı siyasilerin o bazı askerlerin mesnetsiz tarihi gerçeklerle atış örtüşmeyen, tarihi tersinden okuyan ifadelerle ortaya çıkmış olmaları gerçekten provokatif değil de nedir? Bunlar gerçekten tam anlamıyla provokasyondur. Bu çalışmaları bu iyi niyetli çalışmalarımızı tahrip etmek için adeta ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar" şeklinde konuştu.

"Kandilin artık ışıkların da söndüğünü, karardığını özellikle onların artık sonlarının geldiğini anladıklarını, hepimiz görüyoruz"

Türk tarihinin açık olduğunu söyleyen Akar, "1919-1922 Yunan mezaliminin ne olduğunu bütün dünya biliyor, bütün herkes biliyor. Hani hal böyleyken kalkıp da Türkiye'yi pervasız bir şekilde sorunsuz bir şekilde suçlamak gerçekten görüşmelerden kaçmak demektir. Diğer taraftan biraz önce bahsettiğimiz gibi bu bizim yaptığımız şey bu İsrail yöneticilerin de mutlaka bu insan haklarını gözünde bulmaları lazım uluslararası hukuka Filistinli kardeşlerimizin haklarına saygı göstermeleri lazım. Bütün bu olayları bugün bu zulme mezalimi izleyen ve her zaman dillerine düşürmedikleri insan haklarına ve uz hukuk unutan dünya kamuoyunun da o ülkelerin üzerinde boşuna bu şekilde yakından baktığını bekliyoruz" diye konuştu.

Kandil ile ilgili olarıak Akar, "Biz en son terörist etkisiz hale gelinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz ve takriben 40 yıldan beri asil milletimizin başına beladan kurtarmak için mücadelemizi sürdürüyoruz. Neredeyse biz orada olacağız ve bu terörden ülkemizi kurtaracağız. Kandilin artık ışıkların da söndüğünü, karardığını özellikle onların artık sonlarının geldiğini anladıklarını, hepimiz görüyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Kandil'in artık ışıklarının söndüğünü, karardığını, sonlarının geldiğini gördüklerini hepimiz görüyoruz
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Kandil'in artık ışıklarının söndüğünü, karardığını, sonlarının geldiğini gördüklerini hepimiz görüyoruz
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Kandil'in artık ışıklarının söndüğünü, karardığını, sonlarının geldiğini gördüklerini hepimiz görüyoruz
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Kandil'in artık ışıklarının söndüğünü, karardığını, sonlarının geldiğini gördüklerini hepimiz görüyoruz

Hulusi Akar, Terörist, kandil, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 'Kandil'in artık ışıklarının söndüğünü, karardığını, sonlarının geldiğini gördüklerini hepimiz görüyoruz' - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika! Bilim Kurulu'nun ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısı 10 binin altına indi Son Dakika! Bilim Kurulu'nun ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Vaka sayısı 10 binin altına indi Son Dakika: Süper Lig ekibi Gaziantep, teknik direktör Erol Bulut ile anlaştı Son Dakika: Süper Lig ekibi Gaziantep, teknik direktör Erol Bulut ile anlaştı Volkan Bozkır'dan Filistin oturumuna damga vuran sözler: Genel Kurul olarak sözden daha fazlasını yapabiliriz Volkan Bozkır'dan Filistin oturumuna damga vuran sözler: Genel Kurul olarak sözden daha fazlasını yapabiliriz Akdeniz'de büyük dram! Tek fotoğraf karesi her şeyi anlatmaya yetti Akdeniz'de büyük dram! Tek fotoğraf karesi her şeyi anlatmaya yetti Kritik Bilim Kurulu toplantısı başladı! Biontech'in CEO'su Uğur Şahin de çevrim içi olarak katılacak Kritik Bilim Kurulu toplantısı başladı! Biontech'in CEO'su Uğur Şahin de çevrim içi olarak katılacak ABD Senatosu'nda Bernie Sanders vicdanların sesi oldu: Filistinlilerin hayatı önemli değil mi? ABD Senatosu'nda Bernie Sanders vicdanların sesi oldu: Filistinlilerin hayatı önemli değil mi? "Sahte intihar" videosu gerçek oldu, Pakistanlı genç Tik- Tok uğruna can verdi 6. videoda hedefinde yine Bakan Soylu vardı! Peker iddiasını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla destekledi 6. videoda hedefinde yine Bakan Soylu vardı! Peker iddiasını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla destekledi

Son Dakika Haberleri
11:53 Belçika'yı terör paniği ayağa kaldırdı: Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti!
11:09 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kuzey Marmara Otoyolu'nu hizmete açacak
11:08 Abdurrrahim Albayrak, Galatasaray seçimlerinde 'Bende varım' diyor!
11:02 Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı
10:53 Kaptan Arda Turan'dan Fatih Terim'e: Sevince böyle bakarsın
10:48 Kripto parada dev çöküş: Bir haftada yüzde 50'ye ulaştı!
17:43 Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı
17:38 Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu
17:28 Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi
17:06 Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı
Korona aşısının mucidi Uğur Şahin canlı yayında söz verdi! 120 milyon doz aşı için tarihler netleşti Korona aşısının mucidi Uğur Şahin canlı yayında söz verdi! 120 milyon doz aşı için tarihler netleşti         
19:32
Esaretten özgürlüğe! Suriye'de tutuklanan iş insanı Vakkas Orhan 10 yıl sonra Türkiye'ye döndü Esaretten özgürlüğe! Suriye'de tutuklanan iş insanı Vakkas Orhan 10 yıl sonra Türkiye'ye döndü         
19:09
Son Dakika: MEB'den 4.sınıf ve ortaokul öğrencileri için sınav açıklaması: Öğrencilerin tercihine bırakıldı Son Dakika: MEB'den 4.sınıf ve ortaokul öğrencileri için sınav açıklaması: Öğrencilerin tercihine bırakıldı         
18:47
Filistin'in Büyükelçisi konuştu, İsrail Büyükelçisi salonu terk etti Filistin'in Büyükelçisi konuştu, İsrail Büyükelçisi salonu terk etti         
18:35
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi: Gazze'de yaşananların tek sorumlusu İsrail'dir Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi: Gazze'de yaşananların tek sorumlusu İsrail'dir         
18:18
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taraftarlara müjde: Önümüzdeki sezon statları coşkuyla doldurmak istiyoruz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taraftarlara müjde: Önümüzdeki sezon statları coşkuyla doldurmak istiyoruz         
17:59
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediği Ghezzal için Monaco, astronomik bir teklif yaptı Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediği Ghezzal için Monaco, astronomik bir teklif yaptı         
17:12
Murat Boz'a şampiyonluk kutlamasında yapılmayan ayıp kalmadı! Ünlü popçu başına gelenleri hayretle izledi Murat Boz'a şampiyonluk kutlamasında yapılmayan ayıp kalmadı! Ünlü popçu başına gelenleri hayretle izledi         
16:19
Ünlü iş adamı Erol Çarmıklı son yolculuğuna uğurlandı Ünlü iş adamı Erol Çarmıklı son yolculuğuna uğurlandı         
14:53
Akşener, Rize ziyaretinde kendisine yöneltilen soruya sert tepki gösterdi: Sizi Allah'a havale ediyorum Akşener, Rize ziyaretinde kendisine yöneltilen soruya sert tepki gösterdi: Sizi Allah'a havale ediyorum         
14:38
Liverpool'un kadroda düşünmediği Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu Liverpool'un kadroda düşünmediği Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu         
14:09
Geri geri yürüyerek denize giren turistleri görenler, dönüp bir daha baktı Geri geri yürüyerek denize giren turistleri görenler, dönüp bir daha baktı         
13:04
Annesinin boğarak öldürdüğü Zeynep'in babasının ve kardeşinin ifadesi ortaya çıktı Annesinin boğarak öldürdüğü Zeynep'in babasının ve kardeşinin ifadesi ortaya çıktı         
12:25
Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti         
11:28
Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu         
10:09
Bakan Soylu'dan Sedat Peker'e: Karısının iç çamaşırına sığınan edepsiz Bakan Soylu'dan Sedat Peker'e: Karısının iç çamaşırına sığınan edepsiz         
00:19
Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı         
22:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2021 19:37:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Kandil'in artık ışıklarının söndüğünü, karardığını, sonlarının geldiğini gördüklerini hepimiz görüyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement