Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karargah'ta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından,... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karargah'ta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından,... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karargah'ta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından,...

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karargah'ta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından, TSK'nin komuta kademesiyle Suriye sınırına gitti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karargah'ta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından,..., System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karargah'ta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından, TSK'nin komuta kademesiyle Suriye sınırına gitti.

Hulusi Akar, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:12 Kaynak: AA
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