Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karargah'ta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından,... - Son Dakika

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karargah'ta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından,...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karargah'ta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından, TSK'nin komuta kademesiyle Suriye sınırına gitti.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:12 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karargah'ta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından, TSK'nin komuta kademesiyle Suriye sınırına gitti.
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