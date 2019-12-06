Son Dakika › Güncel › Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 'Kimi çevrelerin, ulusal güvenliğimiz için attığımız adımları... - Son Dakika
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Kimi çevrelerin, ulusal güvenliğimiz için attığımız adımları...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Kimi çevrelerin, ulusal güvenliğimiz için attığımız adımları NATO ittifakını hiçe saydığımızın kanıtı olarak gösterme çabası mantık dışı" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:45 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Kimi çevrelerin, ulusal güvenliğimiz için attığımız adımları NATO ittifakını hiçe saydığımızın kanıtı olarak gösterme çabası mantık dışı" dedi. - ANKARA
Bakan Akar: NATO'da mutabakat sağlanamadı, terörle mücadelede yalnız bırakıldık Nihal Olçok'tan soyadı açıklaması: Elbette Olçok soyadını kullanacağım, ben bir şehit annesiyim Mahalleli sokağa döküldü! Balıkesir'de sokak köpeklerini zehirlediler Türk Konseyi 3. Gençlik Festivali İstanbul'da gerçekleştirildi