Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Kimi çevrelerin, ulusal güvenliğimiz için attığımız adımları...
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 'Kimi çevrelerin, ulusal güvenliğimiz için attığımız adımları... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Kimi çevrelerin, ulusal güvenliğimiz için attığımız adımları...

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Kimi çevrelerin, ulusal güvenliğimiz için attığımız adımları NATO ittifakını hiçe saydığımızın kanıtı olarak gösterme çabası mantık dışı" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Kimi çevrelerin, ulusal güvenliğimiz için attığımız adımları NATO ittifakını hiçe saydığımızın kanıtı olarak gösterme çabası mantık dışı" dedi. - ANKARA

Hulusi Akar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:45 Kaynak: İHA
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