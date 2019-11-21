Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "(Kimyasal silah iddiaları) Hiçbir şekilde aslı, esası, temeli olmayan bir iddia.Türk Silahlı Kuvvetlerin envanterinde bunların ne atma vasıtası var, ne kullanma vasıtası, ne konseptin, ne doktrini, ne eğitimi ne öğrenimi var"

"Türkiye, ısrarla Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta, deniz yetki alanlarında, eşit egemen hakların korunması ve kaynakların adil paylaşımının tüm kıyıdaş devletlerin mutabakatıyla belirlenmesi gerektiğini savunmaktadır"

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kimyasal silah iddalarına yönelik olarak, "Hiçbir şekilde aslı, esası, temeli olmayan bir iddia.Türk Silahlı Kuvvetlerin envanterinde bunlArın ne atma vasıtası var, ne kullanma vasıtası, ne konseptin, ne doktrini, ne eğitimi ne öğrenimi var" dedi.

Akar, 2020 Merkezi Yönetim bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerine katıldı ve milletvekillerine sunum yaptı.

Akar, şöyle konuştu:

"Fırat Kalkanı Harekatı düzenledik. bu harekatla 3 bin civarında radikal DEAŞçı etkisiz hale getirildi. 600 masum insanımızı katleden DEAŞ ile hem yurtiçinde hem yurtdışında bugün daha etkin şekilde elimizden geldiğince mücadele yürütüyoruz. Bu konuda koalisyon güçleri dahil diğer bazı ülkelerle ikili anlaşmalar, mutabakatlar çerçevesinde mücadeleye hazıra olduğumuzu en ortamda dile getirdik, dile getiriyoruz."

Akar, Irak'ta da DEAŞ ile mücadele ettiklerini belirterek, "Irak'ın kuzeyinde 700 DEAŞ'lıyı etkisiz hAle getirdik. Afrin'de ciddi şekilde ülkemizin sınırlarımızın, halkımızın güvenliği tehlikeli boyutlara gelen Fırat Kalkanı, Afrin'deki PKK, YPG ile ilgili 2018 yılında yaptığımız Zeytin Dalı Harekatı ile 4 bin 500 civarında PKK, YPGli etkisiz hale getirildi. İdlib'te insani dramı önlemek bakımından mutabakat yapma suretiyle önlemeye çalıştığımız göç var, radikalleşmenin önlenmesi çalışmaları var. Bin 200 civarında sivil vatandaşların hayatını kaybettiğini biliyoruz. Rejimin karadan ve havadan yaptığı saldırıların durdurulması için de Rus'larla s,üremekle irtibat halindeyiz.

Operasyonlar bittikten sonra yaklaşık 400 bin kişi yerlerine dönebilirler"' ifadelerini kullandı.

Barış Pınar'ı Harekatı'nı tek başlarına yapmak zorunda kaldıklarını aktaran Akar, "145 kilometre genişliğinde 30 kilometre derinliğinde alan şu anda temizlenmiş durumda. İçeride bazı kalıntılar kalmış olsa da, genel anlamda bölge temizlenmiş durumda. Ancak harekat alanının doğusundan ve batısından sürekli tacizler devam etmektedir. Bu konuda Amerika ve Rus'larla yaptığımız mutabakatlar var. Bu mutabakatların tamamen yapıldığını söylemek mümkün değil. Temaslarımız sürdürüyoruz. Şu ana kadar bin 100- bin 200 el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Birleşmiş Milletler kayıtlarından 130-140 bin kişinin yerlerine döndüğünü biliyoruz" şeklinde konuştu.

Akar kimyasal silah kullandığı iddialarını yalanlayarak, "Bunu gerçekten hiçbir şekilde aslı, esası, temeli olmayan bir iddia.Türk Silahlı Kuvvetlerin envanterinde bunlArın ne atma vasıtası var, ne kullanma vasıtası, ne konseptin, ne doktrini, ne eğitimi ne öğrenimi var" dedi.

Akar, şunları kaydetti.

" Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla bölge halkını zalim, cani terör örgütlerinin zulmünden kurtaran kahraman ve fedakar Mehmetçik, Fırat'ın doğusunda da Suriyeli kardeşlerinin yanında, terör örgütlerinin karşısındadır. Harekat çerçevesinde; 4219 kilometrekarelik alan ile 600 yerleşim yeri kontrol altına alınmış ve M-4 otoyolunda kontrol noktaları tesis edilmiş, bugüne kadar 1168 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

12 personelimiz şehit olmuş, 164 personelimiz ise yaralanmıştır. TSK ile omuz omuza mücadele eden Suriye Milli Ordusundan da 236 personel şehit olmuş, 722 personel yaralanmıştır."

Irak'taki duruma yönelik bilgi veren Akar, " Irak'ın kuzeyinde de terör örgütüne karşı mücadele azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir. Bu kapsamda öncelikle Hakurk ve Haftanin bölgelerinde Pençe Harekatları başlatılmış ve planlandığı şekilde devam etmektedir. Söz konusu operasyonlarda çok miktarda yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirilmiş, teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak, barınak ve silah mevzileri imha edilmiştir. Operasyonlarda şu ana kadar 9 silah arkadaşımız şehit olmuş, 74 personelimiz yaralanmış, 158 terör örgütü mensubu ise etkisiz hale getirilmiştir" diye konuştu.

Doğu Akdeniz'de Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis araştırma ile Yavuz ve Fatih sondaj gemileri Deniz Kuvvetlerim'ne ait fırkateyn ve korvetlerin korumasında araştırma ve sondaj yapılmasına ilişkin faaliyetlerinin devam ettiğini söyleyen Akar, "Bildiğiniz üzere KKTC bayrağının yakılması olayı oldu. Bunu en sert şekilde kınıyoruz. Bu ırkçı saldırılar KKTC Bayrağının adada ebediyen dalgalanmasına engel olamayacak.

Bizim kimsenin hakkında, hukukunda, hele hele toprağında gözümüz yoktur.

Bu konuda "iyi komşuluk ilişkilerini arzu etmemiz" taviz ve zafiyet; "Hiçbir oldubittiye izin vermeyeceğiz." dememiz de tehdit olarak algılanmamalı. Kıbrıs bizim milli meselemizdir. Kimse bu konuda bizden taviz beklemesin. Bu konudaki fikirlerimiz ve yaklaşımımız ortadır Türk Silahlı Kuvvetleri, Ege ve Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Ada'sında uluslararası garanti ve ittifak anlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam edecektir" dedi.

Görüşmeler öncesinde CHP milletvekilleri tank palet fabrikasının 50 milyon dolara satılmasını eleştirdi. Komisyon salonuna giren AK Parti milletvekilleri ise CHP milletvekillerine tepki gösterdiler. CHP Muğla milletvekili Süleyman Girgin 'Ordumuzun sırlarını Katar'a vermeyelim' ifadelerini kullandı. Bakan Akar ise 'konuşacağız' cevabını verdi.