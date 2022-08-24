Milli Savunma Bakanı Akar, Konya'nın Akşehir ilçesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Akar, Konya'nın Akşehir ilçesinde incelemelerde bulundu

24.08.2022 17:48

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Konya'nın Akşehir ilçesinde incelemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Konya'nın Akşehir ilçesinde incelemelerde bulundu.

Akar, "Akşehir Onur Günü" programı dolayısıyla geldiği ilçede, ilk olarak Kaymakamlığı ziyaret etti.

Kaymakam İsmail Küreci tarafından karşılanan Akar, Şeref Defteri'ni imzaladı, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Akşehir Belediye Başkanlığına geçen Akar'a, Başkan Salih Akkaya tarafından faaliyetlere ilişkin bilgi verildi.

Ziyaretleri sırasında esnafın ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Akar, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi, sohbet etti.

Bakan Akar'a, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Konya Valisi Vahdettin Özkan ve kuvvet komutanları eşlik etti.

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Kaynak: AA

Hulusi Akar, Akşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar, Konya'nın Akşehir ilçesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

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