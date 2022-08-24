Akar, "Akşehir Onur Günü" programı dolayısıyla geldiği ilçede, ilk olarak Kaymakamlığı ziyaret etti.

Kaynak: AA

Hulusi Akar, Akşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Milli Savunma Bakanı Akar, Konya'nın Akşehir ilçesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

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