"Demir Pençe" tugayında sancak töreni - Son Dakika
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"Demir Pençe" tugayında sancak töreni

29.09.2022 14:24

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Korgeneral Refik Kurttekin Kışlası'nda düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına 8. Hudut Alay Komutanlığı'na sancak verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Korgeneral Refik Kurttekin Kışlası'nda düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına 8. Hudut Alay Komutanlığı'na sancak verdi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile 8. Hudut Alay Komutanlığına sancak verme töreni ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Şırnak'a geldi.

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Vali Osman Bilgin, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Cizre'deki Korgeneral Refik Kurttekin Kışlası'na geçti.

"Demir Pençe Tugayı" olarak bilinen 172'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na bağlı, 8. Hudut Alay Komutanlığı'nın sancak verme töreni Bakan Akar'ın tören alanındaki yerini almasıyla başladı.

Akar'ın alana gelişinde "hudut kartallarını" selamlamasının ardından sancak kıtası, sancağı tören platformuna getirdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törende ilk olarak 8'inci Hudut Alay Komutanlığı'nın tarihçesi, ardından Alay Komutanı Albay Bülent Barış Sarp'ın biyografisi okundu.

Sancağın bulunduğu platforma gelen Milli Savunma Bakanı Akar, şunları kaydetti:

"Albay Sarp, size ve 8'inci Hudut Alay Komutanlığı'nın mensuplarına, kutsal bir emaneti tevdi etmek üzere aranızdayım. Bu sancak, yüce Türk milletinin alayınız şerefine emanet ettiği kutsal bir varlıktır. Bu sancak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin şeref timsalidir. Türk ordusu, tarihi boyunca dünyaya örnek olacak şekilde sancağını korumuş, onu yüceltmiş, onun uğruna nice şehitler vermiştir. Sizin de onun tertemiz, parlak ve asil rengine leke getirmeyeceğinizden eminim. Onu şimdi teslim aldığınız gibi, sizden sonraki komutana da şerefli ve temiz olarak teslim edeceksiniz. Bu kutsal emaneti, Sayın Cumhurbaşkanı'mız adına Milli Savunma Bakanı olarak size teslim ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun."

Akar, sancağı öperek Albay Sarp'a teslim etti. Albay Sarp'ın da öperek sancağı teslim almasının ardından tören, Bakan Akar'ın "sancak ilk teslim tutanağı"nı onaylamasının ardından sona erdi.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Hulusi Akar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Demir Pençe' tugayında sancak töreni - Son Dakika

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