Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: (Kovid-19 ile mücadele) Dünyadaki ordulara bakıldığında vak'a... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: (Kovid-19 ile mücadele) Dünyadaki ordulara bakıldığında vak'a...
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: (Kovid-19 ile mücadele) Dünyadaki ordulara bakıldığında vak'a sayısının azlığı bakımından TSK en başarılı durumda.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: (Kovid-19 ile mücadele) Dünyadaki ordulara bakıldığında vak'a sayısının azlığı bakımından TSK en başarılı durumda. Bu gerçekten büyük bir başarı" - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 03:57 Kaynak: İHA
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