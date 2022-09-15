"Söz konusu iddialar tamamen gerçek dışıdır, böyle bir şey söz konusu değildir. Kuleli Askeri Lisesi binası Milli Savunma Bakanlığının kullanımında, Milli Savunma Üniversitesinde eğitim gören askeri öğrencilerimize hizmet vermektedir ve vermeye devam edecektir."

Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan Kuleli Askeri Lisesi'nin Araplara satıldığı iddiasıyla ilgili Akar, şunları kaydetti:

Kaynak: AA

Kuleli Askeri Lisesi, Hulusi Akar, Özbekistan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Milli Savunma Bakanı Akar, Kuleli Askeri Lisesi'nin satıldığı iddiasını yalanladı Açıklaması - Son Dakika

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