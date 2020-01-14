Son Dakika › Politika › Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Libya'da ateşkesi mutlaka başaracağız. Umut var' dedi. - Son Dakika
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Libya'da ateşkesi mutlaka başaracağız. Umut var" dedi.
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Libya'da ateşkesi mutlaka başaracağız. Umut var" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:59 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Libya'da ateşkesi mutlaka başaracağız. Umut var" dedi. - ANKARA
Son Dakika Erdoğan'dan masadan kaçan Hafter'e sert sözler: Yalan darbesi yaptı Son dakika: Ateşkesi imzalamayan Hafter'in milisleri saldırılara devam etmek için toplanıyor Son dakika: Rusya, Türkiye karşıtı General Hafter'in ateşkese olumlu baktığını duyurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu aynı kongreye katılacak