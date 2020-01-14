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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Libya'da ateşkesi mutlaka başaracağız, umut var."
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Libya'da ateşkesi mutlaka başaracağız, umut var."
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:06 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: " Libya'da ateşkesi mutlaka başaracağız, umut var." - ANKARA
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