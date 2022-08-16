Milli Savunma Bakanı Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri ile görüştü - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri ile görüştü

16.08.2022 18:22
Milli Savunma Bakanı Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Ammar el-Mişri ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Ammar el-Mişri ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri'yi Milli Savunma Bakanlığında kabul etti. Bakan Akar, El-Meşri ile Libya'daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede Akar, Türkiye ve Libya arasındaki 500 yıllık tarihi dostluk ve kardeşlik bağlarına vurgu yaparak Türkiye'nin Libyalı kardeşlerine askeri eğitim iş birliği alanlarında verdiği desteğin artarak devam edeceğini belirtti.

Akar, Türkiye'nin "Libya, Libyalılarındır." anlayışıyla Libya'nın barış, huzur ve refahı için elinden gayreti göstermeyi sürdüreceğini ifade etti.

Bakan Akar, gelecek dönemde çatışmaların önlenmesi ve kardeş kanının akmaması için her türlü girişimde bulunulmasının önemine vurgu yaptı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Hulusi Akar, Türkiye, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri ile görüştü - Son Dakika
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