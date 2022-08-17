BAKAN AKAR, LİBYA YÜKSEK DEVLET KONSEYİ BAŞKANI EL-MİŞRİ İLE GÖRÜŞTÜ - Son Dakika
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BAKAN AKAR, LİBYA YÜKSEK DEVLET KONSEYİ BAŞKANI EL-MİŞRİ İLE GÖRÜŞTÜ

17.08.2022 11:23

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Ammar el-Mişri'yi Bakanlık'ta kabul etti.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid Ammar el-Mişri'yi Bakanlık'ta kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nda, Akar ve el-Mişri arasında gerçekleşen görüşmede Libya'daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı. Görüşmede Bakan Akar tarafından; Türkiye ve Libya arasındaki 500 yıllık tarihi dostluk ve kardeşlik bağlarına vurgu yapıldığı, Türkiye'nin Libyalı kardeşlerine askeri eğitim iş birliği alanlarında verdiği desteğin artarak devam edeceği, Türkiye'nin 'Libya, Libyalılarındır' anlayışıyla Libya'nın barışı, huzuru ve refahı için elinden gelen gayreti göstermeyi sürdüreceği, önümüzdeki dönemde çatışmaların önlenmesi için her türlü girişimde bulunulmasının önemine vurgu yapıldığı belirtildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanlığı, Hulusi Akar, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAKAN AKAR, LİBYA YÜKSEK DEVLET KONSEYİ BAŞKANI EL-MİŞRİ İLE GÖRÜŞTÜ - Son Dakika

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