Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından yüzde 100... - Son Dakika

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından yüzde 100...
7 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından yüzde 100 yerli ve milli imkanlar kullanılarak bir mekanik solunum cihazı üretildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından yüzde 100 yerli ve milli imkanlar kullanılarak bir mekanik solunum cihazı üretildiğini açıkladı. "Sahra" adı verilen cihazın seri üretimine en kısa sürede geçmeyi planladıklarını belirten Akar, "Hedefimiz haftada 500 adet mekanik solunum cihazı üretmektir. Bir taraftan Silahlı Kuvvetlerinin, diğer taraftan da değerli halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak bakımından Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak bu faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 02:53 Kaynak: İHA
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