Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, medya temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, medya temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, medya temsilcileriyle bir araya geldi

7 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, medya temsilcileriyle bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, medya temsilcileriyle bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, medya temsilcileriyle bir araya geldi

Hulusi Akar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:24 Kaynak: AA
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