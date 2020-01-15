Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, medya temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, medya temsilcileriyle bir araya geldi
7 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, medya temsilcileriyle bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:24 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, medya temsilcileriyle bir araya geldi.
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