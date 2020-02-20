Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Mehmetçiğin can güvenliği sorunu yok

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, katıldığı bir televizyon programında gündemdeki son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.



Akar "Mehmetçiğin can güvenliğiyle alakalı hiçbir sorun yok. Rusya ile karşı karşıya gelme niyetimiz yok. Görüşmeler düğümlenmedi, sürecek. Gözlem noktaları görevine devam edecek" diye konuştu.