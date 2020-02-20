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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Mehmetçiğin can güvenliği sorunu yok
12 dakika önce
Milli Savunma Bakanı gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmelerde Suriye, Rusya, Libya konusunda açıklamalarda bulundu ve Türkiye'nin NATo üyesi olduğuna vurgu yaptı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, katıldığı bir televizyon programında gündemdeki son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.
Akar "Mehmetçiğin can güvenliğiyle alakalı hiçbir sorun yok. Rusya ile karşı karşıya gelme niyetimiz yok. Görüşmeler düğümlenmedi, sürecek. Gözlem noktaları görevine devam edecek" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:22
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