Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Mehmetçik kahramanlık destanı yazarak görevini yerine getirmeye...
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 'Mehmetçik kahramanlık destanı yazarak görevini yerine getirmeye...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Mehmetçik kahramanlık destanı yazarak görevini yerine getirmeye...

24 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Mehmetçik kahramanlık destanı yazarak görevini yerine getirmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Mehmetçik kahramanlık destanı yazarak görevini yerine getirmeye devam ediyor. Mehmetçiğin morali çok yüksek"

Hulusi Akar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:00 Kaynak: AA
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