Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Mehmetçik kahramanlık destanı yazarak görevini yerine getirmeye...
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Mehmetçik kahramanlık destanı yazarak görevini yerine getirmeye devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:00 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Mehmetçik kahramanlık destanı yazarak görevini yerine getirmeye devam ediyor. Mehmetçiğin morali çok yüksek"
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