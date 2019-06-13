Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar MHP grubunu ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar MHP grubunu ziyaret ettiANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, askere alma kanun teklifini görüşmek üzere MHP grubunu ziyaret etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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