Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar MHP grubunu ziyaret etti
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar MHP grubunu ziyaret ettiANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, askere alma kanun teklifini görüşmek üzere MHP grubunu ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:21 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar MHP
grubunu ziyaret etti
ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, askere alma kanun teklifini görüşmek üzere MHP grubunu ziyaret etti.
Akar, TBMM'de CHP gurubunu ziyaret ettikten sonra MHP grubunu ziyaret etti. Akar, AK Parti
Grup Başkanvekili Mehmet Muş
ve İstanbul Milletvekili Şirin Ünal
ile birlikte MHP grubuna geldi. Akar, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay
ile görüştü.
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