Milli savunma bakanı hulusi akar, milli savunma bakanlığının 2019 yılında icra ettiği faaliyetleri... - Son Dakika

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Milli savunma bakanı hulusi akar, milli savunma bakanlığının 2019 yılında icra ettiği faaliyetleri...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanlığının 2019 yılında icra ettiği faaliyetleri anlattı.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:08 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanlığının 2019 yılında icra ettiği faaliyetleri anlattı
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