Milli savunma bakanı hulusi akar, milli savunma bakanlığının 2019 yılında icra ettiği faaliyetleri... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Milli savunma bakanı hulusi akar, milli savunma bakanlığının 2019 yılında icra ettiği faaliyetleri... - Son Dakika

Milli savunma bakanı hulusi akar, milli savunma bakanlığının 2019 yılında icra ettiği faaliyetleri...

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanlığının 2019 yılında icra ettiği faaliyetleri anlattı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanlığının 2019 yılında icra ettiği faaliyetleri anlattı

Milli savunma bakanı hulusi akar, milli savunma bakanlığının 2019 yılında icra ettiği faaliyetleri...

Hulusi Akar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 05:08 Kaynak: DHA
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