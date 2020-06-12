Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar , NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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