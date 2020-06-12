Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi...
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 06:59 Kaynak: AA
Son Dakika › Politika › Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi... - Son Dakika
Son Dakika Ali Babacan Twitter'ın bazı hesapları kapatmasına "Utanç verici" dedi, Bakan Varank sert çıktı Aydın'da bir kişi, tabancayla önce eşini sonra kendisini vurdu Kahramanmaraş'ta polis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada bir aile yok oldu Koronavirüs verilerinin açıklandığı sırada Caddebostan sahilindeki kalabalık görüntüsü tedirgin etti Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi Normalleşme sonrası Şanlıurfa'da vaka ve vefatlarda patlama yaşanıyor Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu 24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı 10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi Boğularak ölen yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önünde diz çöküp, feryat etti Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile Davutoğlu'nun ekibinde yer alan Cemal Eğin'den Ayasofya için öneri: Kararname ile ibadete açılabilir