Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "NATO, Türkiye ile daha güçlü ve daha anlamlıdır.
Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 'NATO, Türkiye ile daha güçlü ve daha anlamlıdır. - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "NATO, Türkiye ile daha güçlü ve daha anlamlıdır.

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "NATO, Türkiye ile daha güçlü ve daha anlamlıdır.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "NATO, Türkiye ile daha güçlü ve daha anlamlıdır. Türkiye'nin sorgulanması anlamsızdır."

Hulusi Akar, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:58 Kaynak: AA
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