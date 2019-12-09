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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "NATO, Türkiye ile daha güçlü ve daha anlamlıdır.
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "NATO, Türkiye ile daha güçlü ve daha anlamlıdır.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:58 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "NATO, Türkiye ile daha güçlü ve daha anlamlıdır. Türkiye'nin sorgulanması anlamsızdır."
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