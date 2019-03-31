Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Oyunu Kullandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Oyunu Kullandı

36 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve eşi Şule Akar, Çankaya İlköğretim Okulu'ndaki 1166 nolu sandıkta oylarını kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Oyunu Kullandı, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve eşi Şule Akar, Çankaya İlköğretim Okulu'ndaki 1166 nolu sandıkta oylarını kullandı.

Bakan Akar, oyunu kullandıktan sonra, "Vatana, millete, ülkemize, memleketimize hayırlı uğurlu olsun" temennisinde bulundu.

Oy kullandıktan sonra çıkış yaptığı esnada yanına yaklaşan bir vatandaşın, "Kutluyorum sizi ama giden şehitlere de çok üzülüyorum. İçimiz yanıyor. Şehitlerimiz için çok üzülüyoruz" sözlerine Bakan Akar, "Çalışıyoruz. İnşallah, çalışıyoruz. Sağlık, esenlikler diliyorum" diye karşılık verdi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:44 Kaynak: İHA

Çankaya, Şule Akar, Hulusi Akar, Politika
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