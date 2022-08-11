Bakan Akar, Özbekistanlı mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika
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Bakan Akar, Özbekistanlı mevkidaşıyla görüştü

11.08.2022 16:33
Bakan Akar, Özbekistanlı mevkidaşıyla görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Bahadır Kurbanov ile telefonda görüştü.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Bahadır Kurbanov ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Akar, Özbekistanlı mevkidaşı Kurbanov ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, ikili ve bölgesel güvenlik konuları ile savunma sanayi alanında iş birliğine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede, iki kardeş ülke arasında askeri eğitim iş birliği faaliyetlerinin artarak devam etmesi konusundaki anlayış da vurgulandı.


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Kaynak: DHA

Hulusi Akar, Özbekistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Akar, Özbekistanlı mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika

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