Son Dakika › Politika › Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 'Özgür Suriye Ordusu'na Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden para... - Son Dakika
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Özgür Suriye Ordusu'na Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden para...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Özgür Suriye Ordusu'na Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden para ödenmiyor" dedi. Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 06:09 Kaynak: İHA
Bakan Akar: Yaptığımız harekatlar sonucu 400 binden fazla Suriyeli Afrin'e döndü Bakan Akar: Bedelliye 20 bin 725 kişi başvurdu, 688 milyon bedel tahsis edildi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan net mesaj: S-400 çalışacak, bu işin şakası yok CHP'li Öztrak, İYİ Parti'li Dervişoğlu'nun İmamoğlu eleştirilerine yanıt verdi