Milli Savunma Bakanı Akar, Polonyalı mevkidaşı Blaszczak ile görüştü - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Akar, Polonyalı mevkidaşı Blaszczak ile görüştü

05.09.2022 15:30
Milli Savunma Bakanı Akar, Polonyalı mevkidaşı Blaszczak ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ile görüştü.

Akar, Orta ve Doğu Avrupa'nın en büyük askeri fuarı "MSPO Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı" için geldiği Kielce kentinde, Blaszczak ile bir araya geldi.

İkili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Akar tarafından iki ülkenin NATO içindeki stratejik iş birliğine dikkat çekildi, askeri eğitim, iş birliği ile savunma sanayisi alanlarındaki mevcut iş birliğinin devamının ve bu alanlardaki imkanların daha da artırılmasının önemine vurgu yapıldı.

Görüşmede, Polonya Savunma Bakanı Blaszczak'ın, Akar'a, Ukrayna-Rusya arasında ateşkesin sağlanması ve tahıl konusundaki çalışmalarda aldığı inisiyatif dolayısıyla teşekkür ettiği öğrenildi.

Başlangıcında gazetecilerin görüntü almasına izin verilen görüşme öncesinde iki bakan, Polonya ve Türk bayrakları önünde fotoğraf çektirdi.

Bu sırada Blaszczak, bayrakları işaret ederek, ikisinin de "aynı renklere" sahip olduğunu ifade etti. Bakan Akar da bunun üzerine Türkiye ve Polonya arasındaki köklü tarihi geçmişe ve ortak değerlere vurgu yaptı.

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Kaynak: AA

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Hulusi Akar, Polonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Akar, Polonyalı mevkidaşı Blaszczak ile görüştü - Son Dakika

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