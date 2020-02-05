Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Romanya Savunma Bakanı Ionel Nicolae Ciuca ile bir telefon... - Son Dakika

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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Romanya Savunma Bakanı Ionel Nicolae Ciuca ile bir telefon...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Romanya Savunma Bakanı Ionel Nicolae Ciuca ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:04 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Romanya Savunma Bakanı Ionel Nicolae Ciuca ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. - ANKARA
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