Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Romanya Savunma Bakanı Ionel Nicolae Ciuca ile bir telefon... - Son Dakika
Son Dakika Politika Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Romanya Savunma Bakanı Ionel Nicolae Ciuca ile bir telefon... - Son Dakika

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Romanya Savunma Bakanı Ionel Nicolae Ciuca ile bir telefon...

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Romanya Savunma Bakanı Ionel Nicolae Ciuca ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Romanya Savunma Bakanı Ionel Nicolae Ciuca ile bir telefon..., System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Romanya Savunma Bakanı Ionel Nicolae Ciuca ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. - ANKARA

Hulusi Akar, Romanya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:04 Kaynak: İHA
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