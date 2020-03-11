Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus askeri heyeti ile görüşmelere ilişkin, "Görüşmeler olumlu,... - Son Dakika
Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus askeri heyeti ile görüşmelere ilişkin, 'Görüşmeler olumlu,... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus askeri heyeti ile görüşmelere ilişkin, "Görüşmeler olumlu,...

7 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus askeri heyeti ile görüşmelere ilişkin, "Görüşmeler olumlu, yapıcı şekilde devam ediyor" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus askeri heyeti ile görüşmelere ilişkin,

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus askeri heyeti ile görüşmelere ilişkin, "Görüşmeler olumlu, yapıcı şekilde devam ediyor" dedi. - ANKARA

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CHP kontenjanından boşalan RTÜK üyeliğine Okan Konuralp seçildi
Bakan Koca: Koronavirüse karşı geliştirilmiş bir ilaç ya da aşık yok Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 19:03:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus askeri heyeti ile görüşmelere ilişkin, "Görüşmeler olumlu,... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]