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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus askeri heyeti ile görüşmelere ilişkin, "Görüşmeler olumlu,...
7 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus askeri heyeti ile görüşmelere ilişkin, "Görüşmeler olumlu, yapıcı şekilde devam ediyor" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus askeri heyeti ile görüşmelere ilişkin, "Görüşmeler olumlu, yapıcı şekilde devam ediyor" dedi. - ANKARA
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