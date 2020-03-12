Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus askeri heyeti ile gerçekleştirilen görüşmelerde büyük oranda... - Son Dakika

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus askeri heyeti ile gerçekleştirilen görüşmelerde büyük oranda...
7 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus askeri heyeti ile gerçekleştirilen görüşmelerde büyük oranda mutabakat sağlandığını belirterek, "Ateşkes bozulur, saldırılar devam ederse bıraktığımız yerden başlamaya, onların da canını yakmaya devam edeceğimizi söyledik, söylemeye devam ediyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:10 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus askeri heyeti ile gerçekleştirilen görüşmelerde büyük oranda mutabakat sağlandığını belirterek, "Ateşkes bozulur, saldırılar devam ederse bıraktığımız yerden başlamaya, onların da canını yakmaya devam edeceğimizi söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Herkes her an hazır" dedi. - ANKARA
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