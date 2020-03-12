Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus askeri heyeti ile gerçekleştirilen görüşmelerde büyük oranda... - Son Dakika
Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus askeri heyeti ile gerçekleştirilen görüşmelerde büyük oranda... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus askeri heyeti ile gerçekleştirilen görüşmelerde büyük oranda...

7 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus askeri heyeti ile gerçekleştirilen görüşmelerde büyük oranda mutabakat sağlandığını belirterek, "Ateşkes bozulur, saldırılar devam ederse bıraktığımız yerden başlamaya, onların da canını yakmaya devam edeceğimizi söyledik, söylemeye devam ediyoruz.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus askeri heyeti ile gerçekleştirilen görüşmelerde büyük oranda..., System.String[]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus askeri heyeti ile gerçekleştirilen görüşmelerde büyük oranda mutabakat sağlandığını belirterek, "Ateşkes bozulur, saldırılar devam ederse bıraktığımız yerden başlamaya, onların da canını yakmaya devam edeceğimizi söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Herkes her an hazır" dedi. - ANKARA

Hulusi Akar, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Suriye'de 1 Rus askeri öldü
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde askerler koronavirüs nedeniyle izne çıkmayacak HDP, Öcalan için İmralı'da koronavirüs için önlem istedi Beştepe'deki koronavirüs toplantısına Bakan Koca bilgilendirme kartlarıyla geldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 17:20:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus askeri heyeti ile gerçekleştirilen görüşmelerde büyük oranda... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]