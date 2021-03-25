Son dakika! Bakan Akar: "1 Mart'tan itibaren teröristlerin yaptıkları girişimler var. Bunlara verilen karşılık sonucunda 200'den fazla terörist etkisiz hale... - Son Dakika

Son dakika! Bakan Akar: "1 Mart'tan itibaren teröristlerin yaptıkları girişimler var. Bunlara verilen karşılık sonucunda 200'den fazla terörist etkisiz hale...

25.03.2021 16:08

Son dakika haberine göre Bakan Akar: "1 Mart'tan itibaren teröristlerin yaptıkları girişimler var. Bunlara verilen karşılık sonucunda 200'den fazla terörist etkisiz hale getirildi" "Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüştüm. Gayet yapıcı bir görüşmeydi.

Bakan Akar: "1 Mart'tan itibaren teröristlerin yaptıkları girişimler var. Bunlara verilen karşılık sonucunda 200'den fazla terörist etkisiz hale getirildi"

"Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüştüm. Gayet yapıcı bir görüşmeydi. Karşılıklı bütün bu farklılıkları, mutabakat muhtırasına ihlalleri, karşılıklı tedbirleri alınması konusunda mutabık kaldık"

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Her ne kadar zaman zaman bir takım ateşkes ihlalleri olsa da, bazen saldırılar olsa da, tecavüze olsa da, kontrol dışında olduğu söyleniyor. Bunlara karşı Türk Silahlı Kuvvetleri, Mehmetçik yapılan saldırılara karşı gerekli karşılığı veriyor. 1 Mart'tan itibaren teröristlerin yaptıkları girişimler var. Bunlara verilen karşılık sonucunda 200'den fazla terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, TBMM'de gazetecilerin sorularını cevapladı. Akar, Suriye'de rejimin veya Rusya'nın hava saldırılarına ilişkin sorularına, "Arkadaşlar bildiğiniz gibi Suriye'nin kuzeyinde çeşitli faaliyetler, çeşitli operasyonlarımız var. Bunların çerçevesinde yine bildiğiniz gibi daha önce Amerika, Rusya ile yapılan mutabakatlar var. Bu muhtıralar çerçevesinde, taraflar buna uymak suretiyle faaliyetlerini sürdürüyorlar, Tabi orada bir ateşkes söz konusu, ateşkesin ilanı ve bunun sürdürülmesi söz konusu. Buna bağlı olarak istikrarın sağlanıp, barışa giden yolu açılması. Bu konuda taraflar üzerine düşen görevi yapıyorlar. Her ne kadar zaman zaman bir takım ateşkes ihlalleri olsa da, bazen saldırılar olsa da, tecavüze olsa da, kontrol dışında olduğu söyleniyor. Bunlara karşı Türk Silahlı Kuvvetleri, Mehmetçik yapılan saldırılara karşı gerekli karşılığı veriyor. 1 Mart'tan itibaren teröristlerin yaptıkları girişimler var. Bunlara verilen karşılık sonucunda 200'den fazla terörist etkisiz hale getirildi" değerlendirmesini yaptı.

İmzalanan mutabakat muhtırasının sürdürülmesini istediklerini muhataplarına ilettiklerini söyleyen Akar, "Rus Savunma Bakanı Sergei Şoygu ile görüştüm. Gayet yapıcı bir görüşmeydi. Karşılıklı bütün bu farklılıkları, mutabakat muhtırasına ihlalleri, karşılıklı tedbirleri alınması konusunda mutabık kaldık. Bizim amacımız, dileğimiz bölgedeki bir an önce ateşkesin ve barışın kalıcı hale gelmesidir" ifadelerini kullandı.

Akar, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi konusunda, "Bizi burada Türkiye Yunanistan münasebetleri, Avrupa ile bazı ilişkin sorunlar ortaya çıkıyor ve biz her zaman muhataplarımıza söylediğimiz, Yunanistan'ın Türkiye ile münasebetlerinde hiç bir şekilde Avrupa Birliği problemi haline dönüştürmemesi ve Avrupa Birliği'nin de müsaade etmemesidir, tarafsız olmasıdır, objektif olmasıdır. Avrupa Birliği ile en önemli konumuz Kıbrıs konusu. Kıbrıs'ta bugüne kadar yapılan görüşmeler biliyorsun yıllardır devam etti. Burada bir sonuca varılamadı. Artık geldiğimiz noktada bağımsız iki devletten söz etmenin zamanı geldi" şeklinde konuştu.

İrticai faaliyetlerle ilgili soruya Akar,. "Biz bugüne kadar olduğu gibi yasalar çerçevesinde yapılması gereken ne varsa yaptık" diye konuştu.

Sözde Ermeni soykırımına ilişkin soruya Akar, "Ne zaman Mart, Nisan olsa gündeme geliyor, birçok kez anlattık, ABD'li siyasi ve akademisyenlerin zahmet edip milli arşivi araştırması gerekir. Amerika'nın milli arşivinde yer alan bilgiler var. Tümgeneral James Harvard Başkan Wilson'ın talimatıyla Türkiye'ye geldi. 58 gün incelemede bulundu. Burada katliam yok dendi, bin 603 sayfalık rapor, bu konu ile ilgilenenler ABD arşivleri incelemesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Son dakika! Bakan Akar: 1 Mart'tan itibaren teröristlerin yaptıkları girişimler var. Bunlara verilen karşılık sonucunda 200'den fazla terörist etkisiz hale...
Son dakika! Bakan Akar: 1 Mart'tan itibaren teröristlerin yaptıkları girişimler var. Bunlara verilen karşılık sonucunda 200'den fazla terörist etkisiz hale...
Son dakika! Bakan Akar: 1 Mart'tan itibaren teröristlerin yaptıkları girişimler var. Bunlara verilen karşılık sonucunda 200'den fazla terörist etkisiz hale...
Son dakika! Bakan Akar: 1 Mart'tan itibaren teröristlerin yaptıkları girişimler var. Bunlara verilen karşılık sonucunda 200'den fazla terörist etkisiz hale...

Hulusi Akar, Milli, Rus, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika! Bakan Akar: '1 Mart'tan itibaren teröristlerin yaptıkları girişimler var. Bunlara verilen karşılık sonucunda 200'den fazla terörist etkisiz hale... - Son Dakika


Son Dakika

İstanbul'da ticari araçlar için cam filmi yasaklandı İstanbul'da ticari araçlar için cam filmi yasaklandı Tüm gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplantısı başladı! 30 bine dayanan vakalar kısıtlamaları geri getirebilir Tüm gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplantısı başladı! 30 bine dayanan vakalar kısıtlamaları geri getirebilir Türkiye altın arama ve üretiminde yeni bir stratejiye geçiyor! Yıllık üretim hedefi 100 ton Türkiye altın arama ve üretiminde yeni bir stratejiye geçiyor! Yıllık üretim hedefi 100 ton Otel odasındaki çifte ölümün sırrı çözüldü! Uyuşturucudan ölmüşler Otel odasındaki çifte ölümün sırrı çözüldü! Uyuşturucudan ölmüşler Bursa'da sokak ortasında sapık dehşeti yaşayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı Bursa'da sokak ortasında sapık dehşeti yaşayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı İkinci çocuklarını kucaklarına alan Eser - Berfu Yenenler'in büyük mutluluğu! İşte bebeğe verdikleri isim İkinci çocuklarını kucaklarına alan Eser - Berfu Yenenler'in büyük mutluluğu! İşte bebeğe verdikleri isim Lazio'nun 19 yaşındaki futbolcusu Daniel Guerini trafik kazasında hayatını kaybetti Lazio'nun 19 yaşındaki futbolcusu Daniel Guerini trafik kazasında hayatını kaybetti Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar
Son Dakika: Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan Almanya'ya sefer yapacak iki uçağı için bomba ihbarı yapıldı Son Dakika: Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan Almanya'ya sefer yapacak iki uçağı için bomba ihbarı yapıldı         
17:44
Film gibi olay! Eli silahlı isyancılardan milli takım otobüsüne operasyon Film gibi olay! Eli silahlı isyancılardan milli takım otobüsüne operasyon         
17:22
Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu         
16:46
Mutant virüs korkusuyla bunu yapmayın! Ünlü profesörden Mutant virüs korkusuyla bunu yapmayın! Ünlü profesörden "3 maske" uyarısı         
16:30
Mahkeme Pamukkale Turizm'in konkordato sürecini onayladı! Yarım asırlık firma yoluna devam edecek Mahkeme Pamukkale Turizm'in konkordato sürecini onayladı! Yarım asırlık firma yoluna devam edecek         
15:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çinli Bakanla selamlaşma biçimi görüşmeye damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çinli Bakanla selamlaşma biçimi görüşmeye damga vurdu         
15:42
Fotoğraf sanatçısı Mehmet Yılmaz ölü halde bulundu Fotoğraf sanatçısı Mehmet Yılmaz ölü halde bulundu         
15:36
Engelli genci öldüresiye döven Engelli genci öldüresiye döven "Delikanlı Fırat", emniyete böyle getirildi         
14:35
Gözaltı dolgusu yaptıran kadın tanınmaz hale geldi Gözaltı dolgusu yaptıran kadın tanınmaz hale geldi         
13:36
Polisin dakikalarca ikna etmeye çalıştığı genç, tetiği çekip yaşamına son verdi Polisin dakikalarca ikna etmeye çalıştığı genç, tetiği çekip yaşamına son verdi         
12:56
Sosyal medyada infial yaratan videodaki dayak yiyen genç anlattı: Çıplak fotoğraflarımı gösterdiler Sosyal medyada infial yaratan videodaki dayak yiyen genç anlattı: Çıplak fotoğraflarımı gösterdiler         
12:53
Cinsel saldırıda bulunduğu turist için 'Gülümsüyordu, ilişkiye girmek istiyor sandım' diyen sapığa 9 yıl hapis Cinsel saldırıda bulunduğu turist için 'Gülümsüyordu, ilişkiye girmek istiyor sandım' diyen sapığa 9 yıl hapis         
12:22
Hollanda polisinden öldürülen genç kız için skandal mesaj: Bir Türk daha azaldı Hollanda polisinden öldürülen genç kız için skandal mesaj: Bir Türk daha azaldı         
12:19
İlk tweeti 2,9 milyon dolara satın alan Türk konuştu: Fiyatının gelecekte ne olacağını kim bilebilir? İlk tweeti 2,9 milyon dolara satın alan Türk konuştu: Fiyatının gelecekte ne olacağını kim bilebilir?         
11:48
Pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde hayatı değişti! Yüzbinlerce lira değerindeki inciye talep yağıyor Pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde hayatı değişti! Yüzbinlerce lira değerindeki inciye talep yağıyor         
10:50
Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
10:12
Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2021 17:52:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Bakan Akar: "1 Mart'tan itibaren teröristlerin yaptıkları girişimler var. Bunlara verilen karşılık sonucunda 200'den fazla terörist etkisiz hale... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei