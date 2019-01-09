Son Dakika Haberleri: Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Bir Telefon...

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Bir Telefon...

41 dakika önce

IHAAW200313-GEN/09-01-2019- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Bir Telefon..., System.String[]
IHAAW200313-GEN/09-01-2019

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İdlib'deki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel güvenlik konuları Soçi'de imzalanan mutabakat kapsamında değerlendirildi. 09.01.2019 20: 03: 13 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 08:09 Kaynak: İHA

Sergey Şoygu, Rusya Federasyonu, Hulusi Akar, Güncel
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