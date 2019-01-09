Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Bir Telefon...
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IHAAW200313-GEN/09-01-2019- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 08:09 Kaynak: İHA
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