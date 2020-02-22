Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon... - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar ve Şoygu arasındaki telefon görüşmesinde İdlib'de sorunun çözümüne yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. - ANKARA