Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon... - Son Dakika

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon...
7 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 04:33 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar ve Şoygu arasındaki telefon görüşmesinde İdlib'de sorunun çözümüne yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. - ANKARA
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