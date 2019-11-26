Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: (S-400 sorusu) "Çalışmalarımız planlandığı şekilde devam ediyor.
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: (S-400 sorusu) "Çalışmalarımız planlandığı şekilde devam ediyor.

6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: (S-400 sorusu) "Çalışmalarımız planlandığı şekilde devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: (S-400 sorusu) "Çalışmalarımız planlandığı şekilde devam ediyor. Yeni farklı planlanmayan bir şey söz konusu değil"

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Çalışmalarımız planlandığı şekilde devam ediyor. Yeni farklı planlanmayan bir şey söz konusu değil" dedi.

Akar, AK Parti Grup toplantısı öncesinde gazetecilerin S-400 ile ilgili sorusunu cevapladı. Akar, S-400 savunma sistemine ilişkin olarak, "Tedarik bir süreçtir. Bu süreç çerçevesinde faaliyetler vardır. Bunlarda planlandığı şekilde icra edilmektedir. Çalışmalarımız planlandığı şekilde devam ediyor. Yeni farklı planlanmayan bir şey söz konusu değil" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: (S-400 sorusu) Çalışmalarımız planlandığı şekilde devam ediyor.

Hulusi Akar, S 400, Politika

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:24 Kaynak: İHA
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