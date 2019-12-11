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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "S-400 tedariki nedeniyle haksız ve stratejik ortaklık ruhuna...
6 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "S-400 tedariki nedeniyle haksız ve stratejik ortaklık ruhuna aykırı bir şekilde F-35 projesi dıs¸ında bırakılmamız halinde ihtiyacımızı kars¸ılamak ic¸in doğal olarak bas¸ka arayıs¸lara girmek zorunda kalacagˆız."
Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 09:42 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "S-400 tedariki nedeniyle haksız ve stratejik ortaklık ruhuna aykırı bir şekilde F-35 projesi dıs¸ında bırakılmamız halinde ihtiyacımızı kars¸ılamak ic¸in doğal olarak bas¸ka arayıs¸lara girmek zorunda kalacagˆız."
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