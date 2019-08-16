Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Şanlıurfa'da
1 saat önce
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile bölgedeki birliklerde inceleme ve...
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:23 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar
, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile bölgedeki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak için Şanlıurfa
'ya geldi.
Bakan Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK
) komuta kademesi, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda, Vali Abdullah Erin
, 2'nci Ordu
Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. - ANKARA
Güvenli Bölge kapsamında Türkiye'de bulunan ABD'li Korgeneral Twitty, Suriye sınırında incelemede bulundu Akar ve komutanlar Müşterek Harekat Merkezi için Şanlıurfa'da Herkesin korkulu rüyası! Ayakkabısını giymeye çalışan 15 yaşındaki genci akrep soktu Şans eseri muhtar seçilen kadın, köydeki dehşete kurban gitti