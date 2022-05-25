Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın ailesine başsağlığı diledi - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın ailesine başsağlığı diledi

25.05.2022 20:16
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın ailesine başsağlığı diledi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın ailesine başsağlığı diledi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara'da Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın ailesiyle bir araya gelerek başsağlığı diledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın ailesine başsağlığı diledi

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara'da Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın ailesiyle bir araya gelerek başsağlığı diledi.

Pençe Kilit Operasyonu'nu takip eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki komutanlar şehitler için Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanında düzenlenen uğurlama töreninin ardından Ankara'ya döndü.

Bakan Akar, Şehit Doğan'ın ailesi ile bir araya geldi. Baba Eyüp Doğan ve şehidin kardeşleri ile görüşen Bakan Akar, başsağlığı dileklerini iletti. Ardından 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına giden Bakan Akar ve Komutanlar, Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan için düzenlenen "Şehit Karşılama Onur Töreni"ne katıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın ailesine başsağlığı diledi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın ailesine başsağlığı diledi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın ailesine başsağlığı diledi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın ailesine başsağlığı diledi

YORUMLAR
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Bakan Akar, beraberindeki komutanlarla sınır hattında Bakan Akar, beraberindeki komutanlarla sınır hattında MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 5 asker şehit oldu (6) MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 5 asker şehit oldu (6)
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın ailesine başsağlığı diledi - Son Dakika


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