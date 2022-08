Milli Savunma Bakanı Akar, Konya'da şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son yıllarda Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı operasyon ve tatbikatlarının icra edildiğini, 24 Temmuz 2015'ten itibaren 35 bin 786 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde incelemelerde bulunan Akar, Akşehir Belediyesi Hıdırlık Sosyal Tesisleri'ndeki programda, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Burada konuşan Hulusi Akar, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, uluslararası ortamda özne haline geldiğini, etki alanının Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları, ilgi alanının ise tüm dünya olduğunu söyledi.

Buna bağlı olarak da Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) görev ve sorumluluklarının arttığını ifade eden Akar, "Bizler, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak elimizden geldiğince bize düşen görevleri en iyi şekilde yapmak için azami gayret göstereceğiz." dedi.

Bakan Akar, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra TSK'dan hainlerin temizlendiğini belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetleri olarak hainlerden temizlendikçe bilakis güçlendik. Bize verilen görevleri en yoğun şekliyle yapmak için gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

-"Terör örgütünün çöküş halinde olduğunu bizzat kendileri söylüyor"

Milli Savunma Bakanı Akar, son yıllarda Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı operasyon ve tatbikatlarının icra edildiğini vurgulayarak, tek hedefin 85 milyon vatandaşın savunmasını ve güvenliğini sağlamak olduğunu söyledi.

En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların devam edeceğine işaret eden Hulusi Akar, şunları kaydetti:

"Terör örgütünün çöküş halinde olduğunu bizzat kendileri söylüyor. Her türlü yalanı söylüyorlar, her türlü iftirayı atıyorlar ve her türlü alçaklığı yapıyorlar. Teröristlerin elebaşları teröristlere, 'Hiç bir şey yapamıyorsanız ormanları yakın, oradaki otelleri, hanları, hamamları, çoluğu çocuğu katledin' diyorlar. Nitekim daha dün Suriye'nin kuzeyinde El Bab'da, 13 Suriyeli kardeşimizi katlettiler. Bunlar kundaktaki bebeklere dahi kurşun sıkmış alçaklardır. Sonlarının geldiğini biliyorlar. Yüce Türk adaletine teslim olmaktan başka çareleri yok."

En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Akar, 24 Temmuz 2015'ten bugüne 35 bin 786 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Terör örgütlerinin devamlı isim değiştirdiğini belirten Akar, "Özellikle bazı kurumları ve kişileri kullanmak, kandırmak için 'Biz PKK değiliz' demeye getiriyorlar. Şunu adınız gibi bilin, PKK eşittir YPG, YPG eşittir PYD. Bunların hiçbir şekilde birbirinden farkı yok." değerlendirmesinde bulundu.

-"Yunanistan yönetiminin yaptığı yanlışlar..."

Yunanistan'daki belli kişilerin, iki ülke arasındaki gerginliği arttırıcı eylem ve söylemlerde bulunduğunu ifade eden Akar, bunlara rağmen Türkiye'nin uluslararası hukuk çerçevesinde diyalogdan yana olduğunu ifade etti.

Bakan Akar, "Yunanistan yönetiminin yaptığı yanlışlar, artık Yunanlı bazı siyasiler, emekli amiral ve generaller, bazı akademisyen ve medya mensupları tarafından da açıkça görülmeye başlandı. Onlar da yapılanların yanlış olduğunu görüyorlar. Yapanlara karşı tavırlarını belirliyorlar." diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın tavırlarına karşı ne Türkiye Cumhuriyeti devletinin ne Kıbrıslı Türklerin hakkını hukukunu çiğnetmeyeceklerini sözlerine ekledi.

Bakan Akar, programın ardından, Akşehir Batı Cephesi Karargahı Müzesi'ni gezdi.

Akar beraberindeki komutanlarla daha sonra, Nasreddin Hoca Stadyumu'na geçti. Burada, Akşehir Onur Günü kapsamında düzenlenen U12 Futbol Turnuvası'na katılan genç futbolcularla bir araya gelen Akar, futbolculara başarılar diledi.