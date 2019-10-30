Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "(Sözde soykırım) Özgür ve bağımsız düşünebilen Amerikalıların,...
Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: '(Sözde soykırım) Özgür ve bağımsız düşünebilen Amerikalıların,...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "(Sözde soykırım) Özgür ve bağımsız düşünebilen Amerikalıların,...

40 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "(Sözde soykırım) Özgür ve bağımsız düşünebilen Amerikalıların, kongreyi bu kararından döndüreceklerine inanıyorum" - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Müttefiklik ruhuna, ittifaklık gereği çalışmalarımıza beraber yaptığımız operasyonlara, tatbikatlara son...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "(Sözde soykırım) Özgür ve bağımsız düşünebilen Amerikalıların, kongreyi bu kararından döndüreceklerine inanıyorum"

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:

"Müttefiklik ruhuna, ittifaklık gereği çalışmalarımıza beraber yaptığımız operasyonlara, tatbikatlara son derece aykırı bir şey. Özgür ve bağımsız düşünebilen Amerikalıların kongrenin kararından döndüreceklerine, kongrenin yanlış yoldan gitmesini engelleyeceklerine inanıyorum"

ANKARA - Milli savunma Bakanı Hulusi Akar, "Müttefiklik ruhuna, ittifaklık gereği çalışmalarımıza beraber yaptığımız operasyonlara, tatbikatlara son derece aykırı bir şey. Özgür ve bağımsız düşünebilen Amerikalıların kongrenin kararından döndüreceklerine, kongrenin yanlış yoldan gitmesini engelleyeceklerine inanıyorum" dedi.

Akar, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Akar, ABD Temsilciler Meclisinde dün onaylanan sözde "Ermeni Soykırımı" yasa tasarısına ilişkin, "Biz burada ülkemizin bulutlarını, halkımızın güvenliğini sağlamaya çalışırken, diğer taraftan Suriye'nin kuzeyinde gerekli güvenli bölgeyi oluşturmak suretiyle Suriyeli kardeşlerimizin evlerine, topraklarını güvenli ve gönüllülük esasına göre sağlanıyor. Bizim yapmakta olduğumuz faaliyetler esasında DEAŞ başta olmak üzere YPG, PKK, PYD ne kadar terör örgütü varsa mücadelemizi sürdürmektir. Bu çalışmalarımızı anlaşılması, iyi değerlendirilmesi lazım. Bu çalışmaları yapan Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesinin herhangi bir şekilde yanlış muameleye tutulmaması lazım. Müttefiklik ruhuna, ittifaklık gereği çalışmalarımıza beraber yaptığımız operasyonlara, tatbikatlara son derece aykırı bir şey. Özgür ve bağımsız düşünebilen Amerikalıların kongrenin kararından döndüreceklerine, kongrenin yanlış yoldan gitmesini engelleyeceklerine inanıyorum" dedi.

Akar, Suriye'nin kuzeyinde 3 bin, Irak'ın kuzeyinde ise 700 DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, "Bu mücadeleye herhangi bir zarar vermemek için alınan kararların, yapılan açıklamaların dikkatli yapılmasını terörle mücadele bakımından çok önemli olduğunu sadece Türk değil, Amerikan kamuoyunun dikkatlerine sunmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: (Sözde soykırım) Özgür ve bağımsız düşünebilen Amerikalıların,...

Amerika Birleşik Devletleri, Hulusi Akar, Politika

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 01:08 Kaynak: İHA
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