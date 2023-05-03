Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında tahıl ticaretini düzenleyen anlaşmanın görüşüleceği toplantı için taraflar İstanbul'da toplanıyor - Son Dakika
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Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında tahıl ticaretini düzenleyen anlaşmanın görüşüleceği toplantı için taraflar İstanbul'da toplanıyor

03.05.2023 10:01

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl girişiminin süresinin uzatılmasına yönelik açıklama yaptı. Bakan Akar, "5 Mayıs Cuma günü Türkiye, Ukrayna ve Rusya savunma bakan yardımcılarının İstanbul'da bir araya gelmesi planlanıyor." ifadelerini kullandı.

Kayseri'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan 'gıda krizi' riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarıyla oluşturulan 'tahıl koridoru' uygulamasına ilişkin soruyu yanıtladı.

ŞOYGU İLE BAŞ BAŞA GÖRÜŞTÜ

Akar; Türkiye, Rusya, Suriye ve İran savunma bakanları ile istihbarat başkanları arasında Moskova'da gerçekleştirilen dörtlü toplantı kapsamında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile ikili bir görüşme de gerçekleştirdiğini belirtti.

"5 MAYIS'TA İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELECEKLER"

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile de 18 Nisan'da Kayseri'de bir araya geldiğini hatırlatan Akar, şunları kaydetti: "Yaptığımız görüşmelerde tahıl girişimini de ele aldık. Bu kapsamda yaptığımız teklifin iki tarafça da kabulü sonucu 5 Mayıs Cuma günü Türkiye, Ukrayna ve Rusya savunma bakan yardımcılarının İstanbul'da bir araya gelmesi planlanıyor. Toplantıda tahıl girişimi başta olmak üzere bazı konular görüşülecek.

"SÜRE UZATILMASINA SICAK BAKIYORLAR"

Umudumuz, tahıl anlaşmasının herhangi bir aksaklığa uğramadan devamı yönünde. Çünkü bu anlaşma bölge barışı, istikrarının yanı sıra ihtiyaç sahibi ülkeler açısından çok önemli. Bu kapsamda tarafların süre uzatılmasına sıcak baktığını söyleyebiliriz. Dileğimiz herhangi bir sorun olmadan bu girişimin uzatılması yönünde."

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında tahıl ticaretini düzenleyen anlaşmanın görüşüleceği toplantı için taraflar İstanbul'da toplanıyor - Son Dakika


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