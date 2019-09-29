Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Tarihe baktığımızda görüyoruz ki deniz gücü kuvvetli olanlar...
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Tarihe baktığımızda görüyoruz ki deniz gücü kuvvetli olanlar daima yükselmiş, deniz gücünü kaybedenler zaafa uğramışlardır"
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 04:35 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Tarihe baktığımızda görüyoruz ki deniz gücü kuvvetli olanlar daima yükselmiş, deniz gücünü kaybedenler zaafa uğramışlardır"
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