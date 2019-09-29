Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Tarihe baktığımızda görüyoruz ki deniz gücü kuvvetli olanlar...
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Tarihe baktığımızda görüyoruz ki deniz gücü kuvvetli olanlar...

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Tarihe baktığımızda görüyoruz ki deniz gücü kuvvetli olanlar daima yükselmiş, deniz gücünü kaybedenler zaafa uğramışlardır"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Tarihe baktığımızda görüyoruz ki deniz gücü kuvvetli olanlar daima yükselmiş, deniz gücünü kaybedenler zaafa uğramışlardır"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Tarihe baktığımızda görüyoruz ki deniz gücü kuvvetli olanlar...

Hulusi Akar, Genel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 04:35 Kaynak: İHA
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