Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 15 Temmuz'da hainlerin darbe girişiminin akamete uğratıldığını belirterek "Milletimizin mensubu olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Akar, Meclis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı sonrasında gazetecilerin sorusu üzerine, "Asil milletimiz memleketini, milletini, bayrağını seven evlatları ile birlikte silahlı kuvvetler mensupları, polisi jandarmamızla bir bütün halinde tüm milletimiz karşı koymak sureti ile bu alçakların bu hainlerin girişimini akamete uğratmıştır. Milletimizin mensubu olmaktan gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.