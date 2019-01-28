Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Teı'yi Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Teı'yi Ziyaret Etti

24 dakika önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Eskişehir'de, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin (TEI) geliştirdiği Gökbey genel maksat helikopterine güç verecek TS1400 turboşaft motorunun testini gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Teı'yi Ziyaret Etti, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Eskişehir'de, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin (TEI) geliştirdiği Gökbey genel maksat helikopterine güç verecek TS1400 turboşaft motorunun testini gerçekleştirdi.

1'inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde düzenlenen Stratejik İşbirliği Anlaşmaları İmza Töreni'ne ve TOBB Savunma Sanayi Meclisi Toplantısı'na katılan Akar, daha sonra beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile TEI'nin Eskişehir Yerleşkesi'ni ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarete ilişkin TEI'den yapılan açıklamaya göre, TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Akşit'in bilgilendirme toplantısının ardından Akar ve beraberindeki heyet, tesisi gezdi. Heyet, ANKA'ya güç veren PD170 turbodizel havacılık motoru ve bu motorun bir üst versiyonu olan PD222 motorunun testlerini izledi.

Gökbey helikopterine güç verecek TS1400 turboşaft motorunun testini gerçekleştiren Bakan Akar, çalışanları tebrik etti.

Bakan Akar ve beraberindekiler, TEI'nin ardından Eskişehir Valiliğine de ziyaret gerçekleştirdi. Burada Valilik şeref defterini imzalayan Akar, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ile basına kapalı görüşme yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 08:07 Kaynak: AA

Eskişehir, Hulusi Akar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Parti Binasına Kilit Vuran İlçe Yönetimi, CHP'li Başkan Adayı ve Partilileri Sokakta Bıraktı CHP PM Üyesi Haluk Pekşen Açıkladı: Şerdil Dara Odabaşı Yeniden Değerlendirilecek

Meyve Sebze Fiyatlarıyla İlgili Dikkat Çeken Açıklama: Mayıs Ayına Kadar Birçok Üründe Sıkıntı Yaşanacak! İstanbul Valiliği, Tuzla'daki Gemi Yangınının Acı Bilançosunu Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 20:31:11. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Teı'yi Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]