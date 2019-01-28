Son Dakika Haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Teı'yi Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Teı'yi Ziyaret Etti

1 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TEI'yi ziyaret ederek, Gökbey Helikopteri'ne güç verecek TS1400 Turboşaft Motoru'nun testini gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Teı'yi Ziyaret Etti, System.String[]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TEI'yi ziyaret ederek, Gökbey Helikopteri'ne güç verecek TS1400 Turboşaft Motoru'nun testini gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile beraberlerindeki heyet, TEI'nin Eskişehir yerleşkesini ziyaret etti. TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Akşit'in bilgilendirme toplantısı ile başlayan ziyaret, tesis turu ile devam etti. Heyet önce, ANKA'ya güç veren PD170 turbodizel havacılık motoru ve bu motorun bir üst versiyonu olan PD222 motorunun testlerini izledi. Ardından Gökbey Helikopteri'ne güç verecek TS1400 Turboşaft Motoru'nun testini gerçekleştiren Bakan Akar, tüm çalışanları tebrik etti.

Öte yandan ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 08:46 Kaynak: İHA

Eskişehir, Hulusi Akar, Yaşam
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